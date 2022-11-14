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الدبيبة: نعلن تضامننا الكامل مع الأشقاء بتركيا في حادث «تفجير تقسيم»

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أدان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حادث تفجير تقسيم بالعاصمة إسطنبول، مقدما العزاء إلى تركيا في ضحايا الحادث.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية قيادة وشعبا في ضحايا التفجير الشنيع الذي وقع في إسطنبول، مساء اليوم الأحد، ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى”.

وأضاف الدبيبة:” إننا إذ نتابع عن كثب أوضاع الليبيين المقيمين هناك”.

وتابع الدبيبة، في تغريدته:” نعلن تضامننا الكامل مع الأشقاء بتركيا في مصابهم”.

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الدبيبة تركيا خالص التعازي والمواساة ضحايا « تفجير تقسيم» الشنيع

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صحيفة الساعة 24

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