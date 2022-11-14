النويري يبحث مع نواب عن المنطقة الغربية الوضع الراهن في البلاد

العنوان – طرابلس

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اليوم الأحد، مع عدد من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

وبحث النويري خلال اللقاء بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس الوضع الراهن في البلاد بشكل عام.

وأكد النواب تأييدهم لبيان النويري حول السيادة الليبية ورفض التدخلات الخارجية السافرة من بعض الأطراف.

وأصدر النويري اليومن الماضيين بيانًا أعلن فيه رفضه للتدخلات في شكل تصريحات لدبلوماسيين حول الشأن الليبي، مؤكدًا أن تلك التصريحات من أشخاص سواء أكانوا مبعوثين خاصين أو سفراء أو حتى رؤساء لبعض الدول تقوض أي تقارب بين الليبيين وتهدد الأمن القومي للبلاد.