“الدبيبة” يجري اجتماعاً مع أعضاء غرفة التجارة

الوطن / متابعات

أجرى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا، الأحد، مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لـ”الدبيبة” عبر “فيسبوك”، إن الاجتماع ناقش عددا من القضايا، على رأسها “دعم القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية، بالإضافة لمناقشة استضافة ليبيا لاجتماع غرف التجارة بدول حوض المتوسط، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم في طرابلس”.

ودعا الدبيبة المجتمعين إلى التعاون مع “الاتحاد العام التونسي للشغل”، والتواصل مع رجال الأعمال التونسيين من أجل رفع حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجرى الاجتماع بحضور كل من رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس مجلس إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.