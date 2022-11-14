أردوغان: المتورّطون في انفجار إسطنبول سينالون العقاب اللازم

أكد الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان”، أن المتورطين في انفجار شارع الاستقلال بحي تقسيم في إسطنبول سينالون العقاب اللازم.

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار إسطنبول الأحد أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، مترحّما على أرواح الذين توفوا جراء الانفجار والشفاء العاجل للمصابين..

وأضاف أردوغان أن مساعي التحكّم بتركيا وشعبها عبر الإرهاب لم ولن تحقّق هدفها، مردفاً قائلا: “ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك.

وأكد أردوغان أن السلطات المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءه، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور لامرأة في الانفجار..