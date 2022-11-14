أمن بنغازي: ضبط شخص قام بسرقة محتويات استراحة مواطن

العنوان – طرابلس

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي نجح في ضبط شخص قام بسرقة محتويات استراحة مواطن داخل اختصاص مركز شُرطة بنينا.

وأوضحت المديرية أنه استجابةً لشكوى مواطن ضد مجهول قام بسرقة محتويات الاستراحة الخاصة به أكثر من مرة وآخرها مُنذ عشرة أيام حيث تم سرقة عدد 3 شاشات وعدد 3مضخات وسحب الأسلاك الكهربائية التي بداخل الإستراحة بالكامل وإتلاف كاميرات المُراقبة.

وأكدت أن رئيس قسم البحث اللواء سليمان بوشيبة أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين حيث تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة لمعاينة المكان وجمع أكبر قدر من المعلومات.

وبينت مديرية أمن بنغازي أن عمليات التحري وجمع المعلومات انطلقت بمكان الواقعة والأماكن المجاورة.

وذكرت أن جهود التحريات أسفرت عن التوصل لمقطع فيديو لكاميرات المراقبة يظهر فيه شخص وهو يقوم بعملية السرقة وتم تحديد هويته ومحل سكنه.

وأفادت المديرية أنه تم انتقال أعضاء التحريات وضبطه والانتقال به إلى القسم، وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.م.ص من مواليد 2001 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة….