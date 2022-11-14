ترحيل 43 مهاجراً غير شرعيّ من الجنسية السودانية

الوطن / رصد

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، إجلاءه 43 مهاجراً غير شرعي من الجنسية السودانية، بعد إجراء الترتيبات اللازمة.

وأكّد الجهاز قيامه بإيصال المهاجرين إلى آخر منطقة حدودية مع السودان «الدبابة»، بعد تبيّن إصابة بعضهم بفيروسي الإيدز والكبد الوبائي؛ وفقاً للفحوصات الطبية المجراة.

وقال الجهاز إن ترحيلهم يأتي في إطار “حماية الأمن الصحي للمواطنين”، بعد أن تبيّن عمل الكثيرين منهم في مخابز ومحالّ لبيع الخضراوات في ليبيا، ومنهم من كان يقيم في البلاد منذ 10 سنوات.

وأضاف أنّ “كل دولة مسؤولة عن معالجة رعاياها، والإنفاق على علاجهم، في ظلّ نقص الإمكانيات في البلاد، بالنظر إلى ما تكبّدته من أموال على المهاجرين منذ 10 سنوات”.