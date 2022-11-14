ليبيا الان

«خارجية المنقوش»: نتعاطف بلا حدود مع تركيا في «حادث تفجير إسطنبول»

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إدانتها تفجير تقسيم الذي وقع بالعاصمة التركية إسطنبول اليوم الأحد.

وقالت نجلاء المنقوش، في بيان لوزارة الخارجية في حكومة الدبيبة:” أصدق التعازي وكامل التضامن والمواساة لشعب وحكومة تركيا الصديقة”.

وأضاف خارجية المنقوش:” نعزي تركيا في وقوع ضحايا أبرياء بسبب التفجير الإرهابي الذي شهدته إسطنبول اليوم الأحد”.

واستطردت خارجية المنقوش:” تدين دولة ليبيا بكل شدة هذا الاعتداء الجبان”.

واختتمت المنقوش، في بيانها:” تمنياتنا بالشفاء للجرحى، وتعاطفنا لا محدود مع ذوي الضحايا”.

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صحيفة الساعة 24

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