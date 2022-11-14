الحرّ: تعيين “الطرابلسي” يؤشّر على تنامي نفوذ الميليشيات في العاصمة

الوطن / رصد

اعتبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، أن تكليف “الدبيبة”، لعماد الطرابلسي بتسيير مهام وزارة الداخلية، يأتي في إطار تنامي نفوذ التشكيلات المسلحة في البلاد.

وأكد الحر في تصريحات لصحيفة “الشرق الاوسط”، أن الاعتراضات الحقوقية على تعيين الطرابلسي تتلخّص في كونه أحد أهم قادة وأطراف الصراع في العاصمة طرابلس منذ 2019 وحتى منتصف 2020.

وأضاف أن الطرابلسي شارك في الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس قبل ثلاثة أشهر، بين ميليشيات الدبيبة وقوات “باشاغا”، عندما حاول هذا الأخير دخول العاصمة لمباشرة مهام حكومته منها.

وتابع الحر أن “ذلك النفوذ المتنامي للتشكيلات المسلحة، وخصوصاً تلك التابعة لكيانات رسمية، سواء مجالس أو وزارات، يأتي بفضل ما يضخ إليها من رواتب ومكافآت تتحملها الخزينة العامة».

ورأى الحر أن الطرابلسي لن يتمكن من إحداث أي اختراق فيما يتعلق بالسيطرة على معدل الجريمة بالبلاد، سواء العابرة للحدود أو المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الجرائم السياسية والجنائية، على حد قوله.