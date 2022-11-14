نواب عن المنطقة الغربية لـ”النويري”: نؤكد على سيادة ليبيا ونرفض التدخلات الخارجية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” ، اليوم الأحد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس عدد من أعضاء مجلس ‏النواب عن المنطقة الغربية،

وبحسب بيان صادر عن المتحدث الإعلامي لمجلس النواب “عبدالله بليحق”قال فيه ، نوفش خلال اللقاء الوضع الراهن في البلاد بشكل عام، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق واستكمال جهود باقي الأعضاء في هذا الإطار .

وأضاف تصريح بليحق أنه ، في ختام اللقاء أكد أعضاء مجلس النواب الحاضرون على ماجاء في بيان النائب الأول الصادر في العاشر من نوفمبر الجاري حول السيادة الليبية ورفض التدخلات الخارجية السافرة من بعض الأطراف..