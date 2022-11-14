وزير خارجية مالطا لـ”اللافي”: نشيد بجهود “الرئاسي” في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي “، ظهر الاحد، وزير خارجية مالطا “إيان بورج”، والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية، السيدة نجلاء المتقوش، وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وأخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا..

وبحسب بيان منشور للمجلس عبر صفحته بفيسبوك، ناقش اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسبل تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، وسبل استكمال المسار الدستوري.

وثمن النائب بالمجلس الرئاسي، مساعِ الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من بينها مالطا للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

ومن جانبه أشاد الوزير المالطي، بجهود المجلس الرئاسي في انجاح مشروع المصالحة الوطنية، وعمله المستمر مع الجهود الأممية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.