لجنة الإدارة تبحث تنظيم دور اتحاد العمال بشركة الخليج

الوطن / متابعات

عقد رئيس لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والامداد والخدمات والنقل، صلاح القطراني، اجتماعا بمكتبه اليوم الاحد، مع رئيس اتحاد عمال شركة الخليج العربي للنفط، أشرف الكزة، بحضور عضو اللجنة، أشرف منصور معتوق.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنظيم دور اتحاد العمال بما يضمن تحقيق الاهداف التي أنشئ بسببها وفي مقدمتها درء المظالم وتحقيق حقوق المستخدم، وكذلك إلغاء المسافات بين لجنة الإدارة والمستخدمين، وتوضيح بعض الأمور بالشكل الصحيح والدقيق.

واستمع رئيس وعضو لجنة الإدارة إلى تصور ومقترحات رئيس اتحاد العمال والتي تهدف إلى تنظيم دور اتحاد العمال بالشركة وبدورها لجنة الإدارة داعمة إلى كل ما يحقق رغبة المستخدم بالطريقة المثلى والسريعة حتى لا يظلم المستخدم بنقل معلومات غير صحيحة.