سفيرة بريطانيا: نقف الآن كأصدقاء بعد أن كنا أعداءً في الحرب العالمية الأولى

شاركت سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولين هورندال، سفراء ألمانيا وفرنسا في إحياء ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى، في مدينة طبرق.

وقال كارولين، عبر حسابها على “تويتر”:” يشرفني أن أكون هنا في طبرق اليوم لإحياء ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى، اليوم الأحد، مع زملائي السفراء.

وأضافت:” نُحيي اليوم ذكرى جميع الذين فقدوا أرواحهم في الصراع”.

ولفتت إلى أن البلدان التي كانت في يوم من الأيام أعداء تقف الآن كأصدقاء، وفكرنا في قوة المصالحة”.

وزار سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، طبرق لإحياء ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى.

وقال السفير الألماني، عبر حسابه:” من مدينة السلام، مع زملائي السفراء نحتفل سويًا بذكرى الجنود الذين سقطوا في بلدنا والبلدان الأخرى بعد 80 عامًا من المعارك في هذه المنطقة”.

وتابع السفير الألماني:” عدنا كأصدقاء إلى مكان تقاتلنا فيه كأعداء في الماضي”.

واستطرد:” بهذه البادرة المشتركة، نأمل في أن تكون رمز أمل للمصالحة في ‎ليبيا”.