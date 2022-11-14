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كرموس: تأجيل جلسة مجلس الدولة لأسباب”لوجستية”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس، أن سبب تأجيل جلسة المجلس الأحد هو سبب لوجستي، مؤكدًا أن الجلسة معلقة إلى حين الحصول على مكان آخر.

وأضاف كرموس في تصريحات صحفيةالحصول على مكان لانعقاد الجلسة أصبحت تتحكم به إمكانية الحصول على صالة مجهزة وهذا لا يتوفر أحيانا، مشيرًا إلى أن صالة الفندق التي تعقد بها الجلسات عادة محجوزة لمدة طويلة قادمة، فلم يتم التمكن من الحصول على مكان آخر لذلك، موضحًا أن المجلس ليس له مقر بعد خروجه من مقر المؤتمر الوطني العام.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة قرر الأحد، تأجيل جلسة المجلس التي كان من المقرر مناقشة المناصب السيادية فيها بسبب عدم توفر مقر لإقامة الجلسة.

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الوطن الليبية

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