الحامي: تأجيل جلسة مجلس الدولة يرجع لأسباب فنية

قالت نعيمة الحامي، عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، إن رئاسة المجلس قررت تأجيل جلسته المقررة، أمس الأحد، إلى موعد آخر لم يحدد، مشيرةً إلى أنّ تأجيل الجلسة سببه “إجراءات فنية تخصّ مكان الانعقاد”.

وأضافت الحامي، في تصريحات صحفية:” كان من المنتظر أن تحدد جلسة اليوم اتجاه مجلس الدولة بخصوص بحث ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية في الوقت الحاضر، أو تأجيلهما لما بعد التوافق على الانتخابات”.

وتابعت:” كان من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة أمس للاستماع إلى تقرير لجنة المناصب السيادية بالمجلس، ومناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية”.

وأعلن كل من رئيسي مجلس النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، في أكتوبر الماضي، عقب لقائهما في المغرب، اتفاقهما على “إنهاء ملف المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي”.

كما تعهدا بـ”استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة بالتوافق بينهما”.