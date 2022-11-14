بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يبقى الطقس مستقر على اغلب مناطق البلاد، وتتكاثر السحب على الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت، مع احتمال ظهور ضباب أثناء فترات الليل وصباح يوم الغد على المنطقة الممتد من الخمس حتي مصراتة.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق (سهل بنغازي- المرج – الجبل الأخضر- حتى أقصى الساحل الشرقى ) مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة يوم الغد على المرتفعات الجبلية تصحبها أحياناً خلايا رعدية، مع ظهور ضباب أثناء فترات الليل وصباح يوم الغد

الرياح: شمالية غربية إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 25)مْ ولاتتجاوز (19)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:36).