بعد صراع مع المرض.. وفاة وزير التعليم العالي بالحكومة الليبية

نعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وزير التعليم العالي “عاشور عمر المسماري” ، الذي تُوفي أمس الأحد، بعد صراع مع المرض..

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن الوزير الراحل كان مثالا للعطاء والبذل والعمل خلال مسيرته الأكاديمية مساهما بعلمه وجهده في الرقي بقطاع التعليم وتطوير مؤسساته والدفاع عن حقوق أعضائه وطالبي العلم بمختلف الجامعات الليبية، مقدمة تعازيها إلى أسرته وأصدقائه..

كما نعى رئيس الحكومة فتحي باشاغا وزير التعليم العالي عبر صفحته على “فيسبوك” قائلا: “كان مثالا في الإخلاص في العمل والتفاني في الوظيفة والمهنية، ورافدًا أساسيًا لعمل الحكومة والقطاعات التابعة لوزارته”، مقدما تعازيه إلى أسرة وأحباء الفقيد..

ونعى نائب رئيس الحكومة “علي القطراني” الوزير الراحل، مؤكدا أنه كان قامة علمية بامتياز، وركيزة من ركائز التعليم في ليبيا، وحريصا كل الحرص على الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية، ووضع الخطط المناسبة للدفع بعجلة التحصيل العلمي والرفع من مستواها..