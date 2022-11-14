النائب العام: ضبط وإحضار 123 مطلوبًا في جرائم مختلفة

أعلنت النيابة العامة الليبية، عن ضبطها 123 مطلوبًا خلال الأربعة أشهر الأخيرة من مرتكبي جرائم القتل والحرابة والاختطاف وحيازة السلاح.

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، إن من بين المطلوبين واحدا وثلاثين مطلوباً في جرائم قتل، وتسعة وأربعين مطلوباً في جرائم حرابة، وسبعة في جرائم خطف وحجز حرية؛ وعشرة في جرائم حيازة أسلحة واستعمالها في التهديد بارتكاب جرائم ضد النفس.

وأكّدت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي من أجل ضمان امتثال مرتكبي الجرائم الماسة بحق الإنسان في: الحياة والحرية، وسلامة البدن، لأوامر القضاء التي صدر بعضها منذ سنوات.

وأضافت أنها جاءت “إجراءً لتعليمات المستشار النائب العام القاضية بإنصاف ضحايا الجرائم؛ وتعزيز أداء منظومة إنفاذ القانون وفق نسق يهدف إلى إتمام إجراءات الاستدلال، المتعلقة بالواقعات التي انطوت عليها البلاغات والشكاوى المُقدّمة إلى مراكز الشرطة بسرعة واتّساق”.