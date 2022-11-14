الارصاد: أمطار جيدة يصحبها خلايا رعدية بدءاً من مساء الغد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 14/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للارصاد الجوية فإن الطقس لليوم الاثنين يبقى مستقر على اغلب مناطق البلاد.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لإخر على مناطق الشمال الشرقي (سهل بنغازي- المرج -الجبل الاخضر -درنة -طبرق ) يتخللها سقوط امطار متفرقة قد تكون جيدة من مساء يوم الغد على الجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، مع ظهور ضباب اثناء فترات الليل وصباح يوم الغد على بعض مناطق الساحل ومرتفعات الجبل الاخضر.

ومن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين ( 21 – 25 )مْ على أغلب المناطق، ولاتتجاوز ( 19 )مْ على مناطق الجبل الأخضر.

والله أعلــــــــــــم