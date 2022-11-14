ليبيا الان

لنقي: يلزم للدولة رأس واحد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رهن عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، استقرار ليبيا بالتوزيع العادل لموارد النفط بمشاركة الأطراف المحلية الفاعلة.

وقال لنقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” اعتقد أن ليبيا لن تشهد استقراراً سياسيًا إلا بعد تنفيذ مبادرة “المستفيد” المتعلقة بإدارة أموال النفط والتوزيع العادل بمشاركة الأطراف المحلية الفاعلة”.

وأضاف:” يأتي ذلك برعاية دولية تضمن عدم تمكين دول بعينها أن تستفيد من مبيعات النفط، يعنى بقاء الانسداد السياسي على ما هو عليه”.

واختتم لنقي تغريدته قائلا:” يلزم للدولة رأس واحد”.

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استقرار تنفيذ مبادرة «المستفيد» لنقي ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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