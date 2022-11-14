لنقي: يلزم للدولة رأس واحد

رهن عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، استقرار ليبيا بالتوزيع العادل لموارد النفط بمشاركة الأطراف المحلية الفاعلة.
وقال لنقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” اعتقد أن ليبيا لن تشهد استقراراً سياسيًا إلا بعد تنفيذ مبادرة “المستفيد” المتعلقة بإدارة أموال النفط والتوزيع العادل بمشاركة الأطراف المحلية الفاعلة”.
وأضاف:” يأتي ذلك برعاية دولية تضمن عدم تمكين دول بعينها أن تستفيد من مبيعات النفط، يعنى بقاء الانسداد السياسي على ما هو عليه”.
واختتم لنقي تغريدته قائلا:” يلزم للدولة رأس واحد”.
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