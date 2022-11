ليبيا – أكد الكاتب والباحث في العلوم السياسية عبد الحكيم فنوش أن هشاشة الدولة الليبية سبب الانفلات الأمني على الحدود.

فنوش، وخلال تصريحات مع برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد”، رأى أن نوعية “المؤتمر الإقليمي للتعاون في أمن الحدود الليبية والساحل الإفريقي”الذي أعلنت عنه بعثة الاتحاد الأوروبي من المؤتمرات التي لا قيمة لها، بسبب عدم وجود آليات لتنفيذها.

