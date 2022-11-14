البيوضي: الدبيبة يتوهم بقدرته على إجراء انتخابات برلمانية فقط

الوطن| رصد

قال المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، يعتقد أنه قادر على فرض رؤية القوى السياسية المتطرفة المساندة له في إجراء الانتخابات البرلمانية فقط.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، أن حديث الدبيبة عن “مقترح أمريكي ويحظى بمساندة دولية هو كالقروض والكتاب المدرسي، سماه رئيس مجلس الدولة (بيعللوهم)”.

وتابع البيوضي: “في الواقع الدبيبة استشعر الهدوء حيث توقفت النخبة عن ممارسة دورها بالضغط لأجل تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذا فهو ورهطه يعتقدون أنها بيئة ملائمة لتسويق الأوهام، وقريبا جدا سيكتشف أن ملزومة بورقبة تنطبق عليه تماما: يالأوهام انجيكن رايق….. وانعاود منكن مضايق”.