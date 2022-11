الجهيمي: ليبيا تعاني من الركود والتضخم في آن واحد

ليبيا – صرح رئيس دورة القطاع المصرفي والمحافظ السابق للمركزي الطاهر الجهيمي أن ليبيا والعالم يمر بفترة صعبة في المجال الاقتصادي وما يسمى بالركود التضخمي، قائلًا: “هذا أمر غير معتاد، فبعض الدول يكون بها ركود أو تضخم وليس الاثنان مع بعض، والحاصل الآن الكثير من البلدان ومنها ليبيا تعاني من الركود والتضخم في نفس الوقت، وكلاهما مرتبط بالآخر”.

الجهيمي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية أضاف: “لدينا تضخم مستورد، عن طريق الدول التي نستورد منها السلع أو الخدمات، وليبيا منفتحة انفتاح واسع جدًا على الدول الخارجية، ونستورد في كثير من السلع الاستهلاكية والرأسمالية وغيرها، وعندما يحدث تضخم في دولة تركيا وعلاقتنا بها التجارية قوية جدًا والتضخم يصل إلى 85٪، يعني هذا يعني أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في معدل التضخم، وسينتقل إلى ليبيا أيضًا، وهكذا بنسبة للدول الأخرى كالصين والهند وإيطاليا والولايات المتحدة، هذه جلها يوجد بها معدلات تضخم عالية جدًا، ولا بد من أن هذا ينعكس على ليبيا أيضًا، وكذلك هناك تضخم محلي ينتج بسبب الاحتكار وغياب المعلومات الكافية وعدد كفاية المرونة في الاقتصاد ككل”.

وتابع الجهيمي حديثه: “الإنفاق في ليبيا إنفاق استهلاكي بنسبة 95٪ وما يتبقى للمشروعات الاستثمارية العامة لا يزيد عن 5٪، ويعتبر هذا خلل كبير جدًا، ويسهل في التضخم، وبطبيعة الحال يعني هذا انفاق غير انتاجي، وثم كثافة الإنفاق زاد بسرعة، عندما نرى الميزانية كيف تطورت عدة سنوات سترى أن هناك زيادة كبيرة في الإنفاق، والأسواق الليبية إلى حد ما صغيرة، ولا تستوعب الزيادات المفاجأة في الإنفاق، بمعنى أي زيادات كبيرة في الإنفاق تنعكس في إرتفاع الأسعار، ولا توجد مرونة المطلوبة في الاقتصاد، بحيث أن نستوعب الزيادات هذه إلى جانب أن هناك احتكارًا وتجارًا يستغلون هذه الظروف، وهناك ظروف أخرى مصاحبة”.

وبخصوص تقرير البنك الدولي عن معدل التنمية في ليبيا خلال العام القادم قال الجهيمي موضحًا بالقول: “صندوق النقد الدولي على سبيل المثال يقول إن معدل النمو في ليبيا هذا العام حوالي 18٪ والعام الجديد ممكن يكون 17.9٪ بالإيجاب، ويليها السلب، فصعب أن يتم تصديقها، على الرغم من أن معدلات النمو الاقتصادي غير مستقرة، بمعنى من الممكن أن تنتقل بين السالب والموجب ومن معدلات بسيطة إلى معدلات عالية جدًا في ظرف سنة، ولكن لم نرَ الأسس التي نستطيع أن نقول بأن معدل النمو هذا العام بلغ 18٪ بالسالب، والعام الجديد 18٪ بالموجب وأعلى معدل نمو في أفريقيا”.

