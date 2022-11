صالح: ما قدمه البرلمان للمعلمين هو حق لهم وليس منة من أحد.. والاستثمار الحقيقي يكون في بناء الإنسان

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة النقيب العام للمعلمين عبد النبي النف وأعضاء النقابة العامة للمعلمين ونُقباء المعلمين من مختلف أنحاء البلاد بحضور النائب الهادي الصغير.

النقيب العام للمعلمين وأعضاء النقابة العامة ونقباء المعلمين من مختلف أنحاء ليبيا عبروا خلال كلماتهم أثناء اللقاء عن سعادتهم بلقاء رئيس مجلس النواب، كما تقدموا بخالص شكرهم وعظيم امتنانهم وكافة المعلمين في جميع أنحاء الوطن للمستشار عقيلة صالح الذي كان له الفضل في نيل المعلمين لحقوقهم بعد طول انتظار ومعاناة.

وكرمت النقابة العامة للمعلمين ونقابات المعلمين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بدرع الوفاء تقديرًا لمواقفه الوطنية في دعم المعلمين في نيل حقوقهم، من خلال إصدار مجلس النواب للقانون رقم 04 لعام 2018 الذي نال به المعلم حقوقه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن ما قدمه البرلمان للمعلمين هو حق لهم وليس منة من أحد، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي يكون في بناء الإنسان، مشيرًا إلى أهمية دور المعلم في بناء النشء الذي يسهم في تنمية وتقدم البلاد.

