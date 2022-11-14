بوقعيقيص: في السبعينات والثمانينات لم نكن نكتسي السواد الوافد إلينا من ثقافات لا نعرفها

نشرت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، صورة قديمة لعدد من طالبات جامعة بنغازي عام 1969، معلقة عليها: “عاداتنا وتقاليدنا في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات لم نكن نكتسي السواد الوافد إلينا من ثقافات لا نعرفها”.

وقالت بوقعيقيص، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أرفقته بصورة قديمة لمجموعة من طالبات جامعة بنغازي: “هذه عاداتنا وتقاليدنا في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات لم نكن نكتسي السواد الوافد إلينا من ثقافات لا نعرفها واليوم يجاهر أصحابها برفضها”.

وعلقت على الصورة، بالقول: “رئيس الجامعة المرحوم عبد المولى دغمان مع عدد من طالبات جامعة بنغازي في يوم التشجير 1969. الهوية الليبية الجامعة مطلب وطني”.