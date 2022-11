ليبيا – أعلن مكتب الناىب العام ضبط وإحضار 123 مطلوبًا لدى مديريات الجبل خلال الـ 4 أشهر الأخيرة، من بينهم 31 مطلوبًا في جرائم قتل، و49 مطلوبًا في جرائم حرابة و7 في جرائم خطف وحجز حرية، و10 مطلوبين في جرائم حيازة أسلحة واستعمالها في التهديد بارتكاب جرائم ضد النفس.

المستشار النائب العام طلب من خلال تعليماته الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الجرائم وتعزيز أداء منظومة إنفاذ القانون، وفق نسق يهدف إلى إتمام إجراءات الاستدلال المتعلقة بالواقعات التي انطوت عليها البلاغات والشكاوى المقدمة إلى مراكز الشرطة بسرعة واتساق تولت الغرفة الأمنية المشتركة، في نطاق اختصاص مديريات الجبل، إنفاذ تدابير النيابة العامة التي رامت من ورائها ضمان امتثال مرتكبي الجرائم الماسة بحق الإنسان في: الحياة، والحرية، وسلامة البدن، لأوامر قضائية صدر بعضها منذ سنوات فترتب عن ذلك خلال الأربعة أشهر الأخيرة، إنجاز إجراءات ضبط وإحضار مئة وثلاثة وعشرين مطلوبًا، كان من بينهم واحد وثلاثون مطلوبًا في جرائم قتل، وتسعة وأربعون مطلوبًا في جرائم حرابة، وسبعة في جرائم خطف وحجز حرية، وعشرة مطلوبين في جرائم حيازة أسلحة واستعمالها في التهديد بارتكاب جرائم ضد النفس.

Shares

The post مكتب النائب العام يعلن ضبط وإحضار 123 مطلوبًا لدى مديريات الجبل خلال الـ 4 أشهر الأخيرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية