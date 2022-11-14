الحاسي: العسكر سيستخدمون الانتخابات وأصوات العبيد لاحتلال السلطة

زعم عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن العسكر سيستخدمون الانتخابات وأصوات العبيد لاحتلال السلطة، على حد وصفه.

وقال الحاسي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “درس من ثورة ليبيا، تطور الرعب والخديعة، بالأمس كان الانقلابيون يستخدمون الدبابات وأسلحة القوات المسلحة لأجل الاستيلاء على السلطة”، وفقا لقوله.

وأضاف “اليوم طور الانقلابيون أساليبهم، وسيستخدمون الانتخابات وأصوات العبيد المؤمنين بالذل والخنوع جسرًا كي يقفز العسكر لاحتلال السلطة”، بحسب تعبيره.