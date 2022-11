ليبيا – أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري دخول الوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة على الشبكة الكهربائية بعد إجراء عمرة جسيمة لها.

التكوري أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن أعمال العمرة الجسيمة للوحدة استغرقت 60 يومًا متواصلًا من العمل ليلًا ونهارًا.

وبيّن أن هذه العمرة أجريت ضمن حرص إدارة الشركة على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، في إطار إجراء العمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية.

Shares

The post شركة الكهرباء: دخول الوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة على الشبكة الكهربائية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية