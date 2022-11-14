تواصل التحضير للملتقى الأول لمخاتير ليبيا

عقدت اللجنة الرئيسية للإعداد والتحضير للملتقى الأول لمخاتير المحلات في ليبيا اجتماعا اليوم الاثنين بطرابلس تابعت خلاله المقترح المقدم من قبل مخاتير المحلات في ربوع الوطن وتنسيق الأجندة الخاصة بالملتقى .

وناقشت اللجنة بحضور مستشار وزير الحكم المحلي، ونائب الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس اتحاد مخاتير محلات ليبيا، الترتيبات لانعقاد الملتقى واستكمال التحضيرات الخاصة بهذا الحدث، و الاعداد الجيد للملتقى بإعتبار أن هذا الملتقى هوا الأول في تاريخ ليبيا الذي يضم كل مخاتير ليبيا شرقاََ وغرباََ وجنوباََ، وأن يبرز دور المخاتير في بنية الدولة ووحدة الوطن.