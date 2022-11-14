ضبط خضراوات غير صالحة للاستهلاك خلال جولة تفتيشية في البيضاء (صور)

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء خضراوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال جولة تفتيشية.

واستهدفت الجولة محال بيع الخضراوات والمواد الغذائية والمخابز بالمدينة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، الإثنين.

واتضح غياب التهوية الجيدة داخل المخابز ومحال الخضراوات، وعدم ارتداء العاملين للزي الخاص بهم، كما يفتقر بعضهم للشهادات الصحية المطلوبة، مع عدم توفر وسائل الحماية من الحشرات والقوارض، كما أن النظافة بشكل عام غير جيدة.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين، وإحالة تقرير إلى الجهات الضبطية.

أحد مفتشي المركز المشاركين في الجولة.

جانب من الجولة التفتيشية.

أحد المحال المستهدفة في الجولة.