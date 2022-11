ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن المجلس سيعقد جلسة اليوم الإثنين لمناقشة بند المناصب السيادية، وهناك اختلاف في وجهات النظر حولها.

دبرز نوّه في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أنه سيتم مناقشة بند توحيد السلطة التنفيذية، ما سيتيح إجراء انتخابات تشريعية على الأقل.

