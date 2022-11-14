مجلس الدولة: جلسة اليوم كانت ستناقش تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية والسلطة التنفيذية

قال الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبدالناصر إن تأجيل جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين؛ بعد منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماع من قبل قوة عسكرية تابعة للدبيبة.

وأضاف عبدالناصر في تصريحات تلفزيونية أن أفراد من جهاز الردع قاموا بالتدخل لتأمين الأعضاء، و الجلسة كانت ستناقش تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

وفي وقت سابق اليوم، قال مجلس الدولة الاستشاري إن مليشيا مسلحة تابعة “لعبدالحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس اليوم، وتنشر آليات مسلحة أمام مقر المجلس.