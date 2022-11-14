للمرة الثالثة.. الحامي: الوضع الأمني وراء تأجيل جلسة مجلس الدولة الاستشاري

للمرة الثالثة خلال أسبوع، يؤجل مجلس الدولة الاستشاري، جلسته المقررة بحسب ما اُعلن دون أسباب للتأجيل.

ويوم أمس، قالت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، إن تأجيل جلسة المجلس التي كانت ستعقد اليوم بسبب إجراءات تخص مكان الانعقاد، ولم يحدد يوم آخر لعقد الجلسة.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بعزم مجلسي النواب والدولة الاستشاري عقد جلسة في سرت للتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وعادت الحامي بتصريحات جديدة اليوم لتؤكد، أن، تأجيل جلسة المجلس التي كان من المقرر انعقادها بعد قليل، جاء بسبب الوضع الأمني، وفق تعبيرها.