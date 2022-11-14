ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

14 November, 2022

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن ما حدث اليوم أمام فندق المهاري سابقة لم تحدث مع أي رئيس وزراء منذ أحداث فبراير.

وأضاف المشري ” أول مرة نرى رئيس وزراء يحاول أن يمنع سلطة سياسية عليا من أداء مهامها.. الدبيبة يُنفق الملايين لتشويه صورة مجلس الدولة،ويُشغّل ماكينة إعلامية ضخمة يرأسها وليد اللافي”.

وأكد المشري أن المجلس تعرض لضغوط كثيرة من حكومة الدبيبة خلال الفترة الماضية وعرقلة إجراءاتنا وعدم توفير آية حماية أمنية، مشيرا إلى أن المجلس سيرفع شكوى إلى مكتب النائب العام، بتهمة منع أعضاء املجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات.

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي، أكد أن المجموعة المسلّحة التي وصفها بـ”المليشيا”، نشرت “آليات مسلّحة أمام مقر المجلس”. وألحق المكتب الإعلامي منشوره بإعلان عاجل عن عزمه نشر تصريح صحافي لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم، “بشأن حادثة محاصرة مقر المجلس ومنع أعضائه من عقد الجلسة”.