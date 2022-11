أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية يدعمون بيان النويري بشأن سيادة ليبيا

ليبيا- ناقش فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب مع عدد من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية الوضع الراهن في البلاد بشكل عام.

بيان صحفي صدر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق طالعته صحيفة المرصد، أوضح أن النقاشات التي احتضنها مقر فرع المجلس في العاصمة طرابلس امتدت لتشمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية والتشاور والتنسيق واستكمال جهود باقي الأعضاء في هذا الإطار.

ووفقًا للبيان، أكد النويري والأعضاء على ما جاء في بيان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الصادر في الـ10 من نوفمبر الجاري حول سيادة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية السافرة في شؤونها من بعض الأطراف.

