البيوضي: الدبيبة استشعر الهدوء حيث توقفت النخبة عن ممارسة دورها بالضغط

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن الدبيبة يعتقد بأنه فعلا قادر على فرض رؤية القوى السياسية ( المتطرفة) المساندة له في إجراء الانتخابات البرلمانية فقط.
وأوضح البيوضي في تصريحات صحفية أن حديث الدبيبة عن مقترح أمريكي ويحظى بمساندة دولية هو كالقروض و الكتاب المدرسي، سماه رئيس المجلس الأعلى للدولة ( بيع_للوهم).
ورأى البيوضي أن الدبيبة استشعر الهدوء حيث توقفت النخبة عن ممارسة دورها بالضغط لأجل تنفيذ الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذا فهو ورهطه يعتقدون أنها بيئة ملائمة لتسويق الأوهام.
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