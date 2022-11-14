البيوضي: الدبيبة استشعر الهدوء حيث توقفت النخبة عن ممارسة دورها بالضغط

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن الدبيبة يعتقد بأنه فعلا قادر على فرض رؤية القوى السياسية ( المتطرفة) المساندة له في إجراء الانتخابات البرلمانية فقط.

وأوضح البيوضي في تصريحات صحفية أن حديث الدبيبة عن مقترح أمريكي ويحظى بمساندة دولية هو كالقروض و الكتاب المدرسي، سماه رئيس المجلس الأعلى للدولة ( بيع_للوهم).

ورأى البيوضي أن الدبيبة استشعر الهدوء حيث توقفت النخبة عن ممارسة دورها بالضغط لأجل تنفيذ الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذا فهو ورهطه يعتقدون أنها بيئة ملائمة لتسويق الأوهام.