الشح: إقفال الدبيبة لمقر مجلس الدولة بقوة السلاح عمل عصابات

وصف المستشار السابق لمجلس الدولة، أشرف الشح، قيام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإقفال مقر مجلس الدولة بقوة السلاح، بانه عمل عصابات.

وقال الشح في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لا شك أن ما يقوم به خالد المشري هو تلاعب هدفه البقاء في المشهد السياسي بأي ثمن”، بحسب تعبيره.

وأضاف “إلا أن إقفال عبد الحميد الدبيبة مقر مجلس الدولة بقوة السلاح لا يمكن اعتباره إلا عمل عصابات؛ رجل الدولة يدعو الناس للتظاهر لمنع تلاعب المشري؛ لا يتصرف وكأنه رئيس عصابة”.

وكان مصدر مقرّب من جهاز الردع قد أكد في تصريحات خاصة لـ«الساعة 24»، أنه لم تحاصر أي قوة من الردع فندق المهاري ولم تمنع مجلس الدولة من عقد جلسته.

وأوضح المصدر، أنه حدث خلاف بين الردع وقوة حماية الدستور ولكن لم تمنع أي قوة من الردع أحداً من أعضاء مجلس الدولة من الانضمام للجلسة، مشيرا إلى أن الانتشار الأمني لقوة الردع في طرابلس اليوم لا علاقة له بمجلس الدولة وجلستهم.

في الوقت نفسه، أصدر مجلس الدولة، الذي يترأسه خالد المشري، بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد خلاله أن مليشيا مسلحة تابعة لعبدالحميد الدبيبة، قامت بمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس اليوم، مشيرا إلى أنها نشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس.