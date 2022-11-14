مؤسسة النفط تبحث استئناف النشاط الاستكشافي لشركة إيني في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2022

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مع شركة “إيني” رفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي فني لإدارة الاستكشاف بالمؤسسة اليوم الاثنين مع مسؤولي شركة “إيني” الإيطالية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المنجزة للشركة فيما يخص برمج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2022 والبرامج المقترحة للعام 2023 لزيادة معدلات الإنتاج حيث استعرضت الشركة برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية كما تم التطرق إلى رفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا.

وحضر الاجتماع عن المؤسسة مدير إدارة الاستكشاف عبد المنعم بطيخ وعدد من المختصين والفنيين بإدارة الاستكشاف وعن شركة إيني الإيطالية حضر نائب المدير العام لشركة إيني شمال إفريقيا ونيس الرويمي ومدير إدارة الاستكشاف جوزبي بريتشي وعدد من الفنيين بالإدارات ذات العلاقة وعبر الدائرة المغلقة عدد من المختصين المتواجدين في مقر الشركة بميلانو.