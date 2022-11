طبيبة ألمانية: نعم هددني خفر السواحل الليبيون بإسقاط طائرة المراقبة خاصتي

ليبيا- واكب تقرير ميداني تطورات تهديد خفر السواحل الليبيين طائرة مراقبة منظمة “سي ووتش” الإنسانية الألمانية المعنية بالبحث والإنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين.

التقرير الذي تابعته وترجمته المهم فيه صحيفة المرصد، نقل عن الطبيبة الألمانية “ليونا بلانكنشتاين” المتواجدة على متن الطائرة في حينها قولها أنها لم تكن تستوعب ما يقال بشأن خفر السواحل الليبيين، حتى قام هؤلاء بتهديدها بتفجير طائراتها الصغيرة في السماء عبر زورق الدورية فزان.

وقالت “بلانكنشتاين”: “حدث هذا في ثوانٍ فقط، وسلوكهم غير متوقع إلى حد كبير؛ لذا فأنت لا تعرف أبدا ما الذي سيفعلونه بعد ذلك، والتحذير كان بمثابة تهديد كاف بالنسبة لي لمغادرة المنطقة على الفور”. في وقت نددت فيه منظمات حقوق الإنسان بأفعال الميليشيات المسلحة المشكلة لجهاز خفر السواحل الليبيين.

وبحسب التقرير ينفي القائمون على الجهاز ومراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين التقارير الدولية المؤكدة لتعرض هؤلاء للإساءات، فالاعتقالات تتم وفقًا للقواعد المعمول بها بحسب القائمين، ناقلًا في ذات الوقت وجهة نظر مغايرة من منظمات البحث والإنقاذ.

وبينت هذه المنظمات أن خفر السواحل الليبيين ليسوا محترفين وبحاجة إلى المراقبة الجوية والتوجيه من قبل الاتحاد الأوروبي للعثور على قوارب المهاجرين غير الشرعيين ممن يتم سحب قواربهم بشكل غير قانوني من مناطق البحث والإنقاذ الأوروبية إلى ليبيا بتواطؤ محتمل من قبل دول أوروبا.

وأشار التقرير إلى رفض السلطات الإيطالية التعليق على الاتهامات بالتواطؤ، في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي للمضي في خطط استئناف تدريب خفر السواحل الليبيين، مع التركيز الكبير على حقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدًا أن الجانب الإيطالي خصص لذلك منذ العام 2017 أكثر من 32 مليون يورو.

ترجمة المرصد – خاص

