المشري: مجلس الدولة به أكثر من 30 شخصية يحملون الدكتوراة وليسوا جهلة يا دبيبة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن مجلس الدولة أحرص الأجسام على إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.

وأوضح المشري في تصريحات، أن جهاز المخابرات العامة وقوات الردع، أجبروا القوة التي كانت تُحاصر مقر المجلس على الانسحاب، لحمايتهم مؤسسات الدولة.

وذكر المشري أن مجلس الدولة به أكثر من 30 شخصية يحملون الدكتوراة، وأكثر من 30 آخرين لديهم الماجستير، وليسوا جهلة يا دبيبة.

وأشار المشري إلى أن مجلس الدولة قدّم 6 شهداء منهم من قتلتهم الجماعات الإرهابية، وهناك من استشهد دفاعًا عن طرابلس.

وإكد المشري أن المجلس سيستأنف جلسته، “حتى نصل لدستور دائم وحكومة مستقرة لمصلحة كل الليبيين، ليستفيد الكل من خيرات بلادهم وليس جزء منهم فقط”.

وشدد: “انتهينا من القاعدة الدستورية والتصويت عليها مادة مادة، وكنا سنصوت اليوم على القاعدة الدستورية مُجملة، فلماذا يمنعنا الدبيبة؟”.

وتابع: “نحن دولة قانون وسنقدم شكوى لمكتب النائب العام بشأن الواقعة، ولن يستطيع أحد إرهابنا أو أن يجبرنا على اتخاذ قرار ما”، قائلاً: “تعرضنا لمضايقات من الحكومة طيلة الفترة الماضية، وسنقدم مذكرة بذلك للداخل والخارج”.