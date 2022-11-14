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عبدالناصر: منع مجلس الدولة من الانعقاد على خلفية عزمه مناقشة اختيار السلطة التنفيذية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبدالناصر إن تأجيل جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين؛ بعد منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماع من قبل قوة عسكرية تابعة للدبيبة.

أضاف في تصريحات تلفزيونية أن أفراد من جهاز الردع قاموا بالتدخل لتأمين الأعضاء، و الجلسة كانت ستناقش تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

وفي وقت سابق اليوم، قال مجلس الدولة الاستشاري إن مليشيا مسلحة تابعة “لعبدالحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس اليوم، وتنشر آليات مسلحة أمام مقر المجلس.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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