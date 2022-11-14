المشري: قوة حماية الدستور حاصرت مقر انعقاد جلسة مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة

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قال، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الإثنين، إن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليمات لـ “قوة حماية الدستور” بمحاصرة مكان عقد جلسة مجلس الدولة ومنع أعضائه من الدخول للقاعة.

ولفت المشري، إلى أن الجلسة كانت مخصصة اليوم لاستكمال التصويت حول القاعدة الدستورية والمناصب السيادية.

وقال المشري، في كلمة مصورة بحضور نائبيه، إن القوة المحاصرة أبلغتهم أنهم تلقوا تعليمات مباشرة من عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع.

وأضاف المشري، موقفنا من حكومة الوحدة واضح باعتبارها “حكومة مليشياوية” تريد السيطرة وفرض الرأي بالقوة.

وأوضح المشري، أن حكومة الدبيبة عملت على منع تمكين مجلس الدولة من الحصول على قاعات بعدد من الفنادق لعقد الجلسة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد سابقة لرئيس حكومة منذ 2011 لمنع مجلس تشريعي من الانعقاد.

وقال المشري، إن مجلس الدولة تعرض لمضايقات من قبل حكومة الوحدة، في سبيل الضغط علينا، مشيرًا إلى أن هناك تيار قوي “يؤمن بالديمقراطية التي نمثلها”، ومستعد للدفاع عن مجلس الدولة.

وأضاف، سنقدم شكوى، لدى النائب العام للتحقيق في حادثة محاصرة الدولة اليوم.