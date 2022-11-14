لنقي: بعد بلطجة الدبيبات هل نتصور أن تقوم حكومتهم بتأمين الانتخابات؟

هاجمت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، حكومة عبد الحميد الدبيبة، بعد هجوم مليشيات تابعة لها على مقر مجلس الدولة ومنع أعضائه من عقد جلسة، متسائلة: ” هل يتصور بعد كل الذي نراه أن تقوم هذه الحكومة بتأمين الانتخابات على فرض انعقادها؟”.

وقالت لنقي، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بعد مشاهد بلطجة الدبيبات ومنع ميلشياته أعضاء مجلس الدولة من عقد الجلسة المقررة لمناقشة مناصب الدولة السيادية؛ هل يتصور بعد كل الذي نراه أن تقوم هذه الحكومة بتأمين الانتخابات على فرض انعقادها؟”.

وأضافت “هل نفترض لهذه الحكومة ذلك أم أنها صارت طرفا في النزاع وبتنا بحاجة الى جهة محايدة راعية للانتخابات بعد توحيد البلاد؟”.

وكان مصدر مقرّب من جهاز الردع قد أكد في تصريحات خاصة لـ«الساعة 24»، أنه لم تحاصر أي قوة من الردع فندق المهاري ولم تمنع مجلس الدولة من عقد جلسته.

وأوضح المصدر، أنه حدث خلاف بين الردع وقوة حماية الدستور ولكن لم تمنع أي قوة من الردع أحداً من أعضاء مجلس الدولة من الانضمام للجلسة، مشيرا إلى أن الانتشار الأمني لقوة الردع في طرابلس اليوم لا علاقة له بمجلس الدولة وجلستهم.

في الوقت نفسه، أصدر مجلس الدولة، الذي يترأسه خالد المشري، بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد خلاله أن مليشيا مسلحة تابعة لعبدالحميد الدبيبة، قامت بمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس اليوم، مشيرا إلى أنها نشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس.