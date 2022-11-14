السفارة البريطانية: محاولة عرقلة نشاط المؤسسات المدنية أمر غير مقبول

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2022

دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا أن أي محاولة لعرقلة نشاط المؤسسات المدنية بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول.

وأعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء مجلس االدولة اليوم في العاصمة طرابلس.

وشددت السفارة البريطانية على ضرورة السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها وأن أي محاولة لعرقلة نشاطها بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول.

وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري قال قيام قوة عسكرية مدججة ومدرعة بأسلحة ثقيلة بمحاصرة مقر مجلس الدولة ومنع أعضاء المجلس من دخول مقر المجلس.

وبين المشري أن مجلس الدولة كان سيصوت خلال الجلسة على مشروع القاعدة الدستورية في صيغته النهائية كما كان سيناقش آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.