الدبيبة يؤكد ضرورة تصحيح أوضاع شركة البريقة وتنظيم ملف المحروقات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «ضرورة البدء بتسوية الالتزامات بين وزارة المالية وشركة البريقة، من أجل تصحيح أوضاع الشركة»، مشددا كذلك على ضرورة مراقبة تنظيم ملف المحروقات «من حيث العلاقة بين شركة البريقة وشركات التوزيع، بحيث يجري متابعة العلاقة التعاقدية من كافة جوانبها» وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جاء تأكيد الدبيبة خلال ترؤسه اجتماعا موسعا، صباح اليوم الإثنين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، بحضور وزراء النفط والغاز محمد عون، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والمالية خالد المبروك، ووكيلي وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري والنقل الجوي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير شركة البريقة لتسويق النفط، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومدير شركة النقل البحري، وعدد من مديري الإدارات الفنية بشركة البريقة.

الالتزامات القائمة على شركة البريقة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الاجتماع خُصص لمناقشة الالتزامات القائمة على شركة البريقة، وآلية تحديد الاحتياجات من الوقود، والمشاكل التي تواجه الشركة مع شركات التوزيع، إلى جانب مناقشة البدء بمشروع إنشاء خزانات جديدة للشركة في مدينة طرابلس».

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وأكد المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن المشاركين اتفقوا في ختام الاجتماع على جملة من الخطوات الإجرائية التي تسهم في استقرار شركة البريقة، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.

تسليم موقع جديد لشركة البريقة لإنشاء خزانات

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أصدر تعليماته إلى مصلحة أملاك الدولة بالشروع في إجراءات تسليم الموقع الجديد لشركة البريقة للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء خزانات جديدة لضمان ديمومة توافر الوقود، في ظل ما تعانيه شركة البريقة جراء عدم وجود خزانات لها منذ أكثر من ثماني سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الكميات بين حين وآخر.

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة الالتزامات القائمة على شركة البريقة، الأحد 14 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة الالتزامات القائمة على شركة البريقة، الأحد 14 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة الالتزامات القائمة على شركة البريقة، الأحد 14 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة الالتزامات القائمة على شركة البريقة، الأحد 14 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة الالتزامات القائمة على شركة البريقة، الأحد 14 نوفمبر 2022. (حكومتنا)