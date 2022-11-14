المشري: وسائل إعلامية يقودها اللافي تعمل على تشويه صورة مجلس الدولة

العنوان

اتهم رئيس مجلس الدولة خالد المشري حكومة الوحدة بمحاولة تشويه عمل المجلس عبر وسائل إعلامية ينفق عليها من أموال الدولة.

وقال المشري، في كملة مصورة على خلفية محاصرة مقر جلسة انعقاد مجلس الدولة، إن وسائل إعلامية يقودها وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، تنشر أكاذيب لتشويه مجلس الدولة.

وأضاف، أن تلك الوسائل ينفق عليها من أموال الدولة.

وذكر المشري، أن حكومة الوحدة تعمل باستمرار للضغط على مجلس الدولة، وعرقلته. وقال، إن “حكومة الوحدة باعتبارها “حكومة مليشياوية” تريد السيطرة وفرض الرأي بالقوة”.