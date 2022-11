تايمز أوف مالطا: أرقام مهولة يكسبها مهربو البشر من الهجرة غير الشرعية في ليبيا

ليبيا – كشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية عن أرقام مهولة يكسبها مهربو البشر من الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه المرتبطة بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أكد أن هؤلاء ممن يعملون من خارج ليبيا سكسبون ما بين الـ100 والـ200 مليون يورو سنويًا من أعمالهم الإجرامية المندرجة في إطار شبكات عالمية تمتد من آسيا وإفريقيا إلى أوروبا.

وأضاف التقرير: إن هذه الشبكات تحقق سنويا قرابة الـ29 مليارًا و400 مليون يورو من الأرباح. مرجعًا تعاون مالطا مع خفر السواحل الليبيين لمنع مهربي البشر من إرسال قوارب مليئة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد لتخلي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى عن فاليتا.

وتابع التقرير: إن هذه الدول لم توفر للجانب المالطي خلال السنوات الـ18 الماضية الدعم الكافي، ما جعلها مكرهة تلجأ لخيار التعاون مع خفر السواحل الليبيين؛ إذ لا يمكن لمالطا وهي أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي أن تتحمل أعباء دخول آلاف المهاجرين غير الشرعيين إليها وسط صمت باقي الدول.

ترجمة المرصد – خاص

