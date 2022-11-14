المشري يطالب النائب العام بمنع الدبيبة من السفر الى حين انتهاء التحقيقات

الوطن|رصد

تقدم رئيس مجلس الدولة خالد المشري بشكوى رسمية للنائب العام ضد رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة وابن عمه إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة للاتصال وليد اللافي بشأن حادثة محاصرة مقر المجلس، اليوم الإثنين، ومنع أعضاء المجلس من عقد جلستهم الرسمية.

وبعث المشري كتابا رسميا للنائب العام الصديق الصور أكد خلاله أن المنع قد تسبب في تأجيل جلسة مجلس الدولة التي كان من المقرر انعقادها بعد قليل، لبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية، وملف المناصب السيادية.

واتهم المشري رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة باستعمال القوة ضد سلطات الدولة والاعتداء عليها والتعدي على موظف عمومي وسوء استعمال السلطة والاعتداء على حقوق المواطن السياسية.

وطالب المشري النائب العام بسرعة فتح التحقيق في الواقعة ومنع المعنيين من السفر الى حين انتهاء التحقيقات.