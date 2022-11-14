باثيلي: استمرار المراحل الانتقالية في ليبيا سيتسبب في تفكك هذا البلد

أكد المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، أن الأمم المتحدة مستمرة في عملها مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني لتلبية الاحتياجات الانسانية في الجنوب الليبي بما فيها الصحة والأمن والغذاء.

واضاف باثيلي في كلمته خلال زيارته لمدينة سبها، “متواجدون اليوم في الجنوب من أجل تعزيز التزامنا وعملنا تجاه أهالي المنطقة ولمجابهة التحديات التى تواجههم”.

وأوضح باثيلي أن المسؤلون في سبها اطلعوه عن أهم الأوليات التي تتطلب دعم الأمم المتحدة في مدينة سبها، مؤكداً أن استمرار المراحل الانتقالية سيتسبب في تفكك هذا البلد ولاينبغي استمرار الفوضى والاستقرار.