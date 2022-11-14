المفوضية: نشارك في المحافل الدولية لتبادل الخبرات حول الانتخابات

على هامش اجتماع الجمعية العامة لرابطة الإدارات الانتخابية الأفريقية، شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في فعاليات ” المنتدى الأفريقي السابع للإدارات الانتخابية “، والذي إنعقد في موبوتو عاصمة الموزمبيق، خلال يومي 14–16 نوفمبر الجاري.

مثل المفوضية في هذه المشاركة عبد الحكيم بالخير بصفته عضو مجلس المفوضية، ويرافقه محمد قحيص المدير العام.

وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي المفوضية للتواجد في المحافل الإقليمية والدولية التي تُعنى بالإدارة الانتخابية، وتأكيداً على أهمية هذه المناسبات في تبادل الخبرات مع نظيراتها من الإدارات الانتخابية في القارة الأفريقية والعالم، بحسب بيان المفوضية.