سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يلتقون عميد بلدية طبرق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2022

التقى سفراء ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت وفرنسا مصطفى مهراج وبريطانيا نكولاس هوبتون عميد بلدية طبرق المكلف عبدالكريم بوطابونة وأعضاء المجلس البلدي.

وبين سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه أكد خلال اللقاء الذي جرى بمقر بلدية طبرق دعم ألمانيًا للمدينة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” معربا عن سعادته بالتعرف على منظمات المجتمع المدني بالمدينة.

وكان سفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا قالوا في بيان مشترك إنهم زاروا النصب التذكارية لحرب بلدانهم في طبرق عام 1942 مؤكدين أن بلدانهم جاءت إلى ليبيا في منتصف الحرب العالمية الثانية كأعداء وتوفي الكثيرون خلال المعارك في هذه المدينة وحولها.

وأضاف السفراء أنهم في عام 2022 بعد 80 عاما عادوا إلى طبرق كأصدقاء مشددين على أنهم يشاركون اليوم حزن وألم كل الليبيين الذين فقدوا أحبائهم بسبب الصراع ومع ذلك يأملون في بذل جهود لدفع المصالحة إلى الأمام داخل ليبيا.

وأردف السفراء أنهم بصفتهم أعداء في الماضي وأصدقاء اليوم يعلمون أن هذه العملية تتطلب وقتا وأضاف السفراء أن طبرق هي تذكير بأن المصالحة عملية تستغرق أجيال ولكن هذه العملية يمكن أن تؤتي ثمارها.